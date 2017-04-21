Intel Yıllık Geliştirici Konferansını İptal Etti

San Francisco’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Intel’in bilgisayar merkezli geliştirici etkinliğinin bu yıl iptal edildiği açıklandı.

Intel bu etkinliklerde geliştiricilere ürünleri ile ilgili bilgiler veriyor ve hatta Skylake ya da Kaby Lake gibi işlemcilerinin yanında bazı ağ ve depolama çözümlerini de tanıtıyordu. Şirket etkinliği bu sene Ağustos ayında düzenleyeceğini açıklamıştı ancak dün internet sitesinden yayınladığı bir yazı ile bu etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada IDF programının emekli edildiği ve şirketin ileriye dönük adımlara devam edileceği belirtildi. Ayrıca neredeyse 20 yıldır düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür edildi. Bu sürpriz değişikliğin nedeninin teknoloji devinin son yıllardaki hedef değiştirme çabası olduğu söyleniyor.

Intel bir süredi sadece bilgisayarlardan uzaklaşarak yapay zeka, akıllı ev aletleri, kablosuz iletişim yöntemleri ve otomotiv alanlarına yatırım yapıyor. Bu etkinliğin iptali şirketin zorlandığı anlamına geliyor. Çünkü Microsoft ile beraber bilişim devi olan firma taşınabilir cihaz marketini çok kötü kaçırdı ve bilgisayar piyasası ise giderek küçülüyor.

Milyonlarca akıllı telefonda ARM tabanlı işlemciler yer alıyor. Şirket geçen yıl ARM tabanlı akıllı telefon işlemcisi üreteceğini açıklamıştı ancak o zamandan beri üretim bandından herhangi bir ürün çıkmadı.