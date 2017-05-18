HTC ve Lenovo’dan Google VR Başlığı Gelecek

Google çeşitli partnerleri ile yeni bir sanal gerçeklik teknolojisi için çalışıyor ve bunlardan ilki Lenovo ile HTC olacak.

Google’ın WorldSense adını verdiği teknolojide başlıklar sanal alanı izleyebilecek. WorldSense şirketin Tango adını verdiği artırılmış gerçeklik teknolojisi ile birlikte çalışacak. Qualcomm ile referans bir tasarım geliştiren şirket başlıklar için HTC ve Lenovo ile çalışacak.

Henüz başlıkların ne zaman piyasaya sürüleceği ya da ne kadar olacağı bilinmiyor. Sadece geçen sene duyurulan Daydream gibi bu projenin de anahatları paylaşıldı ancak yayınlanan görsellerde başlığın Daydream benzeri bir kontrolcü ile geleceği gözüküyor. Başlıkların birkaç yüz dolar olacağı konuşuluyor. Büyük bir ihtimalle 600-700$ civarında olan Oculus Rift ve HTC Vive başlıklarından daha ucuz olacaklar.

Prototiplerin Gear VR ve Daydream’den daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi sunacağı belirtiliyor. Seurat adı verilen render sistemi sayesinde düşük güç tüketimi ile yüksek performans elde edilecek ve üç boyutlu grafiklerin optimizasyonunda iyileştirmeler olacak.