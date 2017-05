HTC ve Lenovo’dan Google VR Başlığı Gelecek

Google’ın WorldSense adını verdiği teknolojide başlıklar sanal alanı izleyebilecek. WorldSense şirketin Tango adını verdiği artırılmış gerçeklik teknolojisi ile birlikte çalışacak. Qualcomm ile referans bir tasarım geliştiren şirket başlıklar için HTC ve Lenovo ile çalışacak.

Henüz başlıkların ne zaman piyasaya sürüleceği ya da ne kadar olacağı bilinmiyor. Sadece geçen sene duyurulan Daydream gibi bu projenin de anahatları paylaşıldı ancak yayınlanan görsellerde başlığın Daydream benzeri bir kontrolcü ile geleceği gözüküyor. Başlıkların birkaç yüz dolar olacağı konuşuluyor. Büyük bir ihtimalle 600-700$ civarında olan Oculus Rift ve HTC Vive başlıklarından daha ucuz olacaklar.

New #Daydream standalone headsets from partners like @htcvive won't require a phone or PC. #io17 pic.twitter.com/7TpYPJGEdU

— Google (@Google) May 17, 2017