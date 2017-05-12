Microsoft, Project Emma ile Parkinson Hastalarına Yardımcı Olacak

Microsoft düzenlediği geliştirici konferansında Parkinson hastalarının daha düzgün yazı yazabilmesini sağlayacak olan yeni bir akıllı saat modeli tanıttı.

Microsoft’un Emma Watch adını verdiği saat el hareketlerini daha fazla kontrol altına alabilmek için beyne sinyal gönderiyor. Saat henüz prototip aşamasında ancak bu giyilebilir teknolojilerin özel durumlar altında kullanılmasının önünü açacak bir adım.

Kontrol edilemeyen titreme durumu Parkinson’un oldukça yaygın bir semptom. Tedavisi henüz bulunamayan hastalıktan muzdarip 10 milyondan fazla insan bulunuyor. Emma Watch adı ise bu hastalardan birinin adından geliyor. Şirketin araştırma bölümü yöneticisi Haiyan Zhang’ın yakın arkadaşı Emma Lawton parkinson hastası bir grafik tasarımcısı. Zhang bu saati Lawton’a özel olarak tasarlamıştı.

Saat basit olarak Lawton’ın beynine titremeleri gerçekleştiren sinyalleri karıştıracak küçük titreşimler gönderiyor. Bu sayede kas gruplarının istenmeyen hareketlerinin kontrol altına alınmasını sağlıyor. Lawton şirketin blogunda yaptığı açıklamada saatin titremenin önüne geçemediğini ancak kendisini çok daha iyi hale getirdiğini belirtti.