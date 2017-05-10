Microsoft’un Yöneticisi Surface Pro 5’in Olmayacağını Açıkladı

Microsoft’un ürün bölümü yöneticisi Panos Panay’in bu ayında 23’ünde Shanghai’da düzenlenecek etkinlikte yeni Surface cihazı tanıtması bekleniyordu.

Microsoft’un yöneticisi yaptığı açıklamada Surface Pro 5’in bir anlam ifade edecek kadar değişikliğe uğradıktan sonra piyasaya çıkacağını açıkladı. Panay sadece işlemci ya da depolama alanı değil kullanım deneyimi değiştiğinde yeni ürünün çıkacağını duyurdu.

Panay ayrıca Surface Pro 5 diye bir cihazın olmadığını ve Surface Pro 4’ün üzerine yakın zamanda bir cihaz gelmeyeceğini belirtti. İnternette yer alan haberlere göre Surface Pro 5’in sadece Intel’in yeni nesil Kaby Lake işlemcilerine sahip olacağı bunun dışında kayda değer bir değişiklik olmayacağı belirtiliyordu.

Şirket 23 Mayıs’ta Çin’in Shanghai eyaletinde bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte yeni bir donanımın geleceği belirtiliyordu. Panay bu etkinliği kendi Twitter hesabından #Surface etiketi ile duyurmuştu ancak Surface Pro 5’in gelmeyeceğini biliyoruz. Bunun yerine ise ne geleceğine dair pek bir bilgi yok.