Apple, WWDC Konferansında Siri’ye Dair Bir Yenilik Duyurabilir

Apple’ın her sene düzenlediği WWDC geliştirici konferansında Amazon Echo’ya rakip olabilecek Siri tabanlı bir ürün duyurabilir.

Apple, Google Home ve Amazon Echo ile aynı fiyat aralığında olacak olan Siri desteklik bir hoparlör çıkarabilir. Büyük bir ihtimalle bu ürün yıl sonunda satışa çıkacak ancak Haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde mi yoksa Eylül ayında düzenlenen etkinlikte mi duyurulacağı belli değil. Ancak şirket uygulama geliştiricileri için WWDC etkinliğinde duyurabilir.

Geçen ay Twitter’da WWDC etkinliğinde bu cihazın çıkacağına dair bazı sızıntılar paylaşılmıştı. Cihaz görünüş olarak Mac Pro’ya benzeyecek ve Siri/Airplay cihazı olacak. Amazon Echo’nun beklenmeyen başarısından sonra bir çok kişi iPhone üreticisinin de bu pazara gireceğini bekliyor. Siri 2013 yılında tanıtıldığından bu yana son derece başarılı bir kullanım sunuyor.