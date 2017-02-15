League of Legends 2017’de Kıyasıya Mücadele

League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde 4’üncü haftada mücadele devam ediyor

League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin 4’üncü haftasında zirve yarışı kızışıyor ve takımlar arasındaki mücadele daha da artıyor.

Sıralamanın tamamen değiştiği haftada SuperMassive eSports 19 puanla avantajı ele geçirdi. Galatasaray Esports karşısında aldığı galibiyetle haftaya başlayan SuperMassive, League of Legends 2016 Türkiye Büyük Finali’nin ve ilk haftanın rövanşı niteliğindeki Dark Passage.BKM Express maçından da galibiyetle ayrılarak zirveye adını yazdırdı. HWA Gaming ise Galakticos’u 2-0 mağlup etmesine rağmen, Team AURORA karşısında aldığı beraberlik ile zirveden uzaklaştı.

Geçen hafta 7 puan ile ligin sonlarında yer alan Galakticos, 1907 Fenerbahçe Espor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve 10 puanla zirve yarışına dâhil oldu. 1907 Fenerbahçe ise haftayı dördüncü olarak tamamladı.

Oyunfor.CREW ise istikrarlı oyununu sürdürdü ve Galatasaray Esports karşısında aldığı galibiyet ile üçüncü sıraya yükselerek, emin adımlarla ligde ilerlemeye devam etti.

Dördüncü haftayı istediği gibi bitiremeyen HWA GAMING, haftaya Galakticos karşısında 0-2 kazandığı maçla başlamasına rağmen, Team AURORA ile berabere kalarak geçen hafta elde ettiği ikinciliği koruyamadı. Bu sonuçtan sonra takım, destek oyuncusu Cognac ile yollarını ayırmaya karar verdiğini duyurdu.

Kadrosuna Wickd ve Obvious’u dahil ettikten sonra ilk maçına çıkan Dark Passage.BKM Express Team AURORA karşısında galip gelmesine rağmen, haftayı puan cetvelinin alt sıralarında kapattı.

@HandeArpaligil