Oyunseverler VR Keyfini Yaşadı

Sony, PlayStation® VR keyfini GIST 2017 de yaşattı

PlayStation Türkiye, bu yıl ikincisi İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen GIST 2017 fuarında oyunseverlere VR keyfini yaşattı.

2-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen fuarda PlayStation Türkiye, 150 metrekare büyüklüğündeki stand alanında, oyun severlere yeni sanal gerçeklik sistemi PlayStation®VR’ı, en popüler oyunlarını ve en gelişmiş teknolojilerini tanıttı. Rekor bir katılımla 83 bin kişinin ziyaret ettiği, Türkiye’nin en büyük oyun fuarının açılış konuşmasını yapan PlayStation Türkiye sorumlusu Mustafa Yiğit, PlayStation’ın oyun dünyasına sunduğu yeniliklerle Türkiye’deki ve dünyadaki başarılarına değinirken, Sony’nin oyun alanında Türkiye’deki faaliyetlerini ve yatırımlarını artıracağını belirtti.

GIST 2017 katılımcıları, PlayStation standında piyasaya henüz çıkmış olan sanal gerçeklik sistemi PlayStation®VR’ı deneme imkânı buldu.

PS standında binlerce kişiye heyecanlı bir oyun deneyimini en ileri şekilde yaşatan PS VR, kullanıcıların kendilerini oyunun sanal dünyasının içinde fiziksel olarak var olduklarını hissetmesini sağlıyor. PS VR, oyun severlerin oyun oynarken yaşadıkları hisleri en üst düzeye çıkartmak ve bambaşka bir dünyaya taşındıklarını hissetmeler için, 360 derece baş takibi, geniş görüş alanı, yüksek yenileme oranları ve Sony’nin kendi çift kulaklı 3D ses teknolojisi gibi en son teknolojilerden yararlanıyor. Türkiye’de 24 Ocak’tan beri satışta olan PS VR, ev eğlencesinde bir kilometre taşı olarak fuarda en çok ilgi gören ürünlerinden biri oldu.

Uluslararası ve yerel oyun stüdyoları, oyun dağıtımcıları, konsol ve donanım üreticileri, mobil oyun üreticileri, oyun dernekleri, oyun tasarımcıları ve geliştiricilerin katıldığı fuarda oyun dünyasındaki yeniliklerin konuşulduğu seminerler de büyük ilgi gördü. Bu seminerler kapsamında, PlayStation 4 platformunun merakla beklenen oyunu Horizon: Zero Dawn’ın geliştirici firması Guerilla Games’ten Troy Mashburn, etkileyici bir sunum yaptı. Troy Mashburn, oyunun yapım ve geliştirme aşamalarını, özelliklerini ve oyunculara yaşatacağı özel deneyimlerin tasarım süreçlerini ilgi çekici görsel anlatımlarla katılımcılarla paylaştı. Merakla beklenen Horizon: Zero Dawn, Mart ayında satışa sunulacak.

@HandeArpaligil