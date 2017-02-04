Sevgililer Gününü En Çok Evliler Kutluyor

Sevgililer Gününü kimler önemsiyor?

GittiGidiyor, sosyal anket servisi Poltio.com üzerinden tüketicinin 14 Şubat Sevgililer Gününü nasıl değerlendirdiklerini araştıran bir anket düzenledi.

Toplamda 13 bin 552 kişinin cevapladığı sorular ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. “Sevgililer Günü’nü kutlar mısınız?” sorusuna en fazla “Evet” yanıtını yüzde 41 payla evli erkekler verdi. Evli kadınların Sevgililer Günü’nü kutlama oranı yüzde 31’de kaldı. Diğer yandan bekarlarda ise bu günü kutlama oranı evlilere kıyasla oldukça düşük seviyede. Ankette bekar erkeklerin sadece yüzde 23’ü, kadınların ise yüzde 24’ü Sevgililer Günü’nü kutladığını belirtti.

Sonuçlara göre, Sevgililer Günü’nde en çok tercih edilen kutlama şekli, akşam yemeğine çıkmak. Bekar erkeklerin yüzde 51’i, kadınların yüzde 67’si ve evli erkeklerin yüzde 47’si, kadınların yüzde 64’ü Sevgililer Günü’nde sevgilileri ile yemeğe çıkmayı tercih ettiklerini belirtti. Yemek seçeneğini evde yapılacak özel bir kutlama planı takip etti. Bekar erkeklerin yüzde 39’u, kadınların yüzde 24’ü ve evli erkeklerin yüzde 48’i, kadınların yüzde 36’sı evde kutlamadan yana.

Anketteki “Sevgililer Günü için hediye alır mısınız?” sorusunu yanıtlayan evlilerin yüzde 40’ı, bekarların ise yalnız yüzde 31’i “Evet” dedi. Bekar erkeklerin yüzde 30’u, bekar kadınların yüzde 33’ü Sevgililer Günü’nde hediye aldıklarını belirtti. Evli erkeklerde ise hediye alma oranı yüzde 44’e kadar çıkarken, evli kadınlarda yüzde 41 olarak hesaplandı.

Alışveriş alışkanlıklarına da ışık tutan “Sevgililer Günü için ne tür hediyeler tercih edersiniz?” sorusunu yanıtlayan erkeklerin yüzde 34’ü çiçek, yüzde 28’i takı ve mücevher hediye ettiğini belirtti. Kadınların yüzde 42’sinin ise hediye seçimini giyim ürününden yana kullandığı ortaya çıktı. Bekar erkeklerin yüzde 31’i takı ve mücevher, yüzde 22’si çiçek ve yüzde 16’sı giyim ürünü hediye ettiklerini söylerken bekar kadınlarda ise sıralama yüzde 36 ile giyim, yüzde 21 ile hobi ve eğlence ürünleri ve ardından yine yüzde 21 ile takı ve mücevher ürünleri şeklinde oldu.

Evli erkeklerde ise sıralama yüzde 46 ile çiçek, yüzde 24 ile takı ve mücevher, yüzde 13 ile giyim ürünleri olurken evli kadınların hediye tercihinde ise yüzde 50 ile giyim, yüzde 20 ile kozmetik ve yüzde 10 seyahat ilk üç sırayı aldı.

@HandeArpaligil