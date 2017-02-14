Teknosa Baştan Sona Yenileniyor

2016’da fitleşen Teknosa 2017’de yenileniyor

Sabancı Holding’in elektronik perakende sektöründeki markası TeknoSA, geçen seneki yeniliklerinden sonra 2017’de de baştan sona yenileniyor.

2016’nın yeni iş modelleri, işbirlikleri ile müşterilere yeni ürün ve hizmet sunmaya odaklandıkları bir yıl olduğunu paylaşan TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “2016 yılının son çeyreğinde 10 milyon TL kar ederek yılı pozitif tamamladık. 2017’ye müşterilerin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak daha fit bir şekilde girdik. Şimdi tüm kanallarımızda daha mükemmel bir deneyim için yenilenme atağına başlıyoruz. Yatırımlarımızın odağında mağazalarımız ve online platformlarımızda hayata geçireceğimiz yenilikler, insan kaynağı ve fark yaratan hizmetler olacak.” dedi.

69 ilde 210 mağaza ile sektörün Türkiye’deki en yaygın markası olduklarının altını çizen Gürcan, “Çoklu satış kanallarımızda geçen yıl 200 milyonun üzerinde tüketiciyi ağırladık. 2017 yılında 25 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Geliştirdiğimiz hizmet ve uygulamaları derinleştirip, entegre bir yapı ile daha çok müşteriye ulaşacağız. 2017’de benzer mağaza satışlarında (LfL) pazarın üzerinde büyüme ve yıl genelinde operasyonel karlılık hedefliyoruz.” diye konuştu.

Bu yıl tüketici teknolojisi ürünleri pazarının mevcut trendlere göre yüzde 8 seviyesinde büyümesini beklediklerini ve bu büyümenin içerisinde TeknoSA olarak güçlü bir şekilde yer alacaklarını ifade eden Bülent Gürcan, “17 yıldır ülkemizde teknoloji perakendeciliğinin değişmez gücüyüz. Tek adreste teknoloji ürün ve yenilikçi hizmetlerini bir arada sunarak sektörde fark yaratıyoruz. 2017 yılında Türkiye’nin geleceğe bağlantı noktası olmayı sürdüreceğiz. Herkes için teknoloji ve teknolojiye dair her şey TeknoSA’da olacak.” dedi.

@HandeArpaligil