Yaygın Fidye Yazılımı Crysis’e ESET Çözümü

ESET’ten şifre çözücü güncellemesi

ESET, Aralık ayında yaygın fidye yazılımlarından Crysis’e karşı bir şifre çözücü duyurmuş, söz konusu çözücü dünya çapında 50 binden fazla kez indirilmişti. ESET, bu sefer de Crysis şifre çözücüye ilişkin yeni bir güncelleme yayınladı.

Bilgisayardaki dosyaları şifreleyen, sonra da fidye karşılığı açmayı vaat eden fidye yazılımları, hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın bir sorun olmayı sürdürüyor. Söz konusu fidye yazılımlarını temizlemek, sisteme bulaştıktan sonra oldukça zor. Ayrıca pek çok farklı türevinin bulunması, bu görevi daha da zorlaştırıyor.

ESET, geçen yıl önce TeslaCrypt ardından da Crysis (Kriz) fidye yazılımı için şifre çözücü yazılımlar yayınlamıştı.

ESET, şimdi ‘Win32 / Filecoder.Crysis’ olarak etiketlenen ‘Crysis’ fidye yazılımı için daha önce yayınladığı ücretsiz şifre çözücüyü güncellediğini duyurdu. ESET şifre çözücü son güncelleme ile birlikte adı geçen fidye yazılım ailesinin .xtbl, .crysis, .crypt, .lock, .crypted, .dharma. uzantılı altı varyantına karşı da etkili oluyor.

Anılan uzantılara sahip şifrelenmiş dosyaları çözebilen güncellenmiş şifre çözme aracı şu linkten indirilebilir durumda:

https://download.eset.com/com/eset/tools/decryptors/crysis/latest/esetcrysisdecryptor.exe

Bu aracı nasıl kullanacağınızı öğrenmek ve daha detaylı sorularınızın cevapları için ESET’in bu konudaki destek sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz: http://support.eset.com/kb6274/

Cryptolocker fidye yazılımlarına yönelik uyarıla ve faydalı bilgiler içeren ESET’in hazırladığı videoyu aşağıdaki görsele tıklayarak izleyebilirsiniz:

@HandeArpaligil