4,5G 1 Yaşında! Peki Ya Sonuç?..

4,5G hayatımıza gireli tam 1 yıl oldu ama farkında olmadan hayatımızda nelerin değiştiğinin farkında mısınız?

Türkiye’nin herhalde son 3-4 yıldır gündemi hiç tansiyonunu düşürmüyor. Çünkü Türkiye’deki gözle görülür değişim, bir nevi depar, tabi ki tansiyonu da kalp hızını da yukarıya çıkarıyor. Özellikle GSM ve teknoloji tarafı da bundan nasibini aldı ki geçtiğimiz yılın başında “gelecek, geldi, geliyor” diye başlıklar attığımız 4.5G “geldi, geçti” ve şu son 1 yıldır da hayatımızın tam içinde…

İlk günden itibaren normal bir cep telefonu kullanıcısına “4,5G nedir?” diye sorduğunuzda size vereceği tek cevap “hız” olacakken, şimdilerde birçoğumuz farkında olmadan 4,5G nin hız dışındaki birçok nimetlerinde de faydalanmaya başladık.

1 yılını tamamladığımız 4,5G’li hayatın bize şöyle bir gözler önüne serelim, ne kazandırmış ne kaybettirmiş bakalım istedim.

IoT ve Servisler

Tabi ki konu yeni bir altyapı ve buna bağlı hız artışı olunca 2 şeye dikkati çekmek gerekir; servisler ve donanım bazlı yeni teknolojiler. Öncelikle geçen yıl Nisan ayında henüz ülkemizde 4,5G altyapısını henüz başlatmışken bu konuda en hızlı davranan telefon üreticileri oldu. Hızları CAT6 dan CAT12 ye (hatta şimdi daha üstleri de çıktı) kadar bu yeni GSM altyapısını teknik altyapısıyla destekleyen akıllı telefonlar raflardaki yerini aynı tarihlerde aldı ki, bu da aslında 4,5G keyfini çıkarmak için son kullanıcı bazında çözülmesi gereken ilk nokta idi.

Türkiye’de tüm GSM operatörleri 4,5G hızını destekledi bu son 1 yılda, hatta hepsi aynı tarihte geçiş yaptı. Ancak son kullanıcı tarafına çok fazla yansımamış olsa da içlerinden Turkcell diğerlerinden daha geniş bir bant aralığı almış olduğu için, ister istemez bu yeni teknolojiyi sunmada 1 adım daha ileri gitti. Örneğin; Speedtest’in geliştiricisi Ookla tarafından yayınlanan raporda Turkcell; Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın lider mobil operatörlerini geride bırakarak müşterilerine en hızlı interneti sunmayı başarmış. (GSMA Intelligence tarafından yayınlanan rapora göre her ülkenin abone sayısında lider olan operatörünün verileri baz alınmıştır.) Buna bağlı olarak Turkcell müşterilerinin ortalama indirme hızı 53.4 Mbps olurken, yükleme hızları ise 18.6 Mbps’ye ulaşmış. (Yine Speedtest’in geliştiricisi Ookla tarafından Şubat 2017’de yayınlanan raporunda yer alan yükleme ve indirme hızı verileri baz alınmıştır.)



Data tüketimi 5GB’a çıktı

Tabi hızlar ve buna bağlı servisler artınca ister istemez “data” tüketimimiz de arttı. Hiç farkında olmasak da bundan 1 yıl önce 2-4 GB gibi ortalama data paketleriyle hayatımıza devam ederken, şimdi ortalamada 4-6 GB’lık paketlere geçiş yapmış durumdayız. Yine hazırlanan rapora göre 4,5G hayatımıza girdiğinden beri aylık data tüketimi 1.6 GB’den 5 GB seviyelerine çıktı. Neredeyse bütün servis sağlayıcıların müşteri bazlı data tüketimi yüzde 85-92 oranında arttı. Örneğin _madem Turkcell örneği üzerinden gidiyoruz_ Turkcell’de toplam data kullanımı 602 milyon GB’ye yaklaşmış ve bu teknolojiyi kullanan müşteri sayısı 26 milyonu aşmış. Aslında bu bize Türk insanının teknolojiye olan adaptasyonun başarısının da bir göstergesi…

Televizyon İzlenme Oranı 6 kat arttı

Yine tam bu noktada örnek vermek gerekirse, eskiden çoğu kişi telefondan televizyon ve video izlemeye çok da yatkın değildi. Bunun 2 nedeni vardı; birincisi telefonların teknolojisi (başta; ekran kalite ve çözünürlüğü) ikincisi de altyapı. Her ne kadar 3G teknolojisi de bize görüntülü konuşma ve görüntü servislerinde (YouTube ve canlı TV ler…) yeterli bir hızı veriyor olsa da kalite çok da iyi olmadığından son kullanıcı bazında izlenme düşük kalıyordu.

4,5G hayatımıza girdiğinden bu yana cep telefonu üzerinden verilen TV servislerinde ciddi bir data kullanım artışı göze çarpıyor. Örneğin HD kalitesinde hizmet veren TV+’ın mobil izlenme oranı tam 6 kat artmış, geçen yıl günlük 7 dakika olan izlenme oranı yeni altyapının gelmesiyle birlikte 40-45 dakika seviyelerine yükselmiş. Yine başka bir servis GollerCepte’de izlenen gol videolarını sayısı yaklaşık 6 milyon 250 bine gelmiş.

Bunun dışında tabi ki BiP, Fizy gibi servisler (ki bu servisler hakkında da söylecek çok şey var; örneğin BiP’in görüntülü görüşme servisinin kullanımının artmış olması, Fizy’nin kullanımı Türkiye’de Spotify’in iki katına ulaşarak 700 milyon dakikaya yaklaştı gibi…) veya son dönemde PuHu TV veya Blu TV gibi internet bazlı dijital platformların Türkiye’de dizi çekmek gibi büyük yatırımlara girerek açtığı servisler, aslında 4,5G’nin Türkiye’de ne kadar iyi ve güvenilir bir noktada olduğuna örnekler…

Son olarak fiyatlara bakmak gerek… Hani herşey iyi tamam güzel de ya bundan faydalanmak pahalıya mal oluyorsa?

En baştan beri Turkcell ile başladık, Turkcell ile devam edelim; Ki genel görüş Turkcell’in en başta yani 4,5G ilk hizmete başladığı aylarda en pahalı GSM operatörü olduğu yönünde idi. Hatta Avrupa’dan bile pahalıya kullandığımızı söylüyorduk. Ama bakıldığında Turkcell’in 2GB’lık Türkiye’de 39 TL’den sunduğu paketlere, Fransa’daki kullanıcılar 77 TL, İngiltere’dekiler 89 TL, Amerika’dakiler ise 126 TL’den sahip olabildi. (Fiyat karşılaştırmalarında 17 Mart 2017 tarihli TCMB kurları kullanılmıştır.) Ki aslında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Avrupa’dan hatta ABD ve birçok Asya ülkesinden çok daha avantajlı fiyatlarla 4,5G servislerini getirdiler ki hala da bu avantajlarını gün geçtikçe katlayarak ilerletiyorlar.

Sonuç olarak 4,5G hayatımıza çok şey kattı. Servis ve uygulamalar arttı ve artmaya da devam edecek. Daha IoT yani nesnelerin interneti hayatımıza çok da girmedi. Mutfak eşyalarımızdan eğlence sistemine günlük teknoloji kullanımında tam bir entegrasyon sağlandığında bunu çok daha fazla hissedeceğiz.

Bakalım daha neler göreceğiz?..