Amazon ve Google, Bazı Apple Watch Uygulamalarını Kaldırdı

Apple Watch için çıkmış olan bir grup kullanışlı Google ve Amazon uygulaması kullanıcılara herhangi bir açıklama yapılmadan kullanımdan kalktı.

Google Haritalar, Amazon ve eBay uygulamaları Apple Watch için App Store’dan kalktı ve bu durumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Google, Haritalar uygulamasının watchOS versiyonuna desteğini bir kaç hafta önce bitirdi.

Son güncelleme ile beraber Amazon ve eBay uygulamalarınında Watch desteği kalktı. Google basın sözcüsü yaptığı açıklamada uygulamayı son iOS güncellemesi ile beraber watchOS platformundan kaldırdıklarını ancak yakın zamanda tekrardan yayınlayacaklarını belirtti.

Böyle bir durum sık karşılaştığımız bir şey değil ve oldukça garip. Bir çok kullanıcı tarafından sıkça kullanılan uygulamalar bir anda marketten herhangi bir açıklama yapmadan kaldırılıyor ve bundan bir çok kişinin haberi bile olmuyor.