Apple Dava Süresince Qualcomm’a Telif Ödemeyecek

Apple ile Qualcomm arasında çekişmeli bir lisans ücreti davası var ve bu dava sonuçlanana kadar iPhone üreticisi lisans ücreti ödemeyecek.

Apple’ın dava boyunca lisans ücreti ödemeyeceğini Qualcomm açıkladı. Şirket bu karar sonrası gelirlerinin hedeflenenden daha düşük olacağını belirtti. ABD Federal Ticaret Komisyonu da Qualcomm’a haksız lisans ücretlerinden dolayı dava açmıştı.

FTC, Qualcomm’u kendisinden parça almak isteyen donanım üreticilerinin ihtiyacı olmadığı halde ek donanımları almaya zorlamaktan ve rakip firmalarla iş birliği içinde olan üreticilerden fazla lisans ücreti istemekle suçluyor.

Qualcomm yaptığı açıklamada bu çeyrekte 5.3 – 6.1 milyar$ gelir elde etmeyi beklerken bu hamle ile gelirlerinin 4.8 – 5.6 milyar$ civarında olabileceğini belirtti. Bu hareket sonra Qualcomm borsa da %4.3 oranında değer kaybetti diğer tarafta Cupertino şirketinin hisseleri yükseliyor.