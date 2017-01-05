Apple Watch 3 Geliyor Mu?

Apple severlere Apple Watch 3 ile ilgili müjde

Apple’ın ürünlerini kullananlar için Apple Watch’ın yeni serisi Eylül ayında tanıtıldığında büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise sıra Apple Watch 3 de!

Apple Watch 3 modelinin çıkmasına aylar olmasına rağmen söylentilere göre diğer ilk iki modeli üreten Quanta Computer üçüncü modelin üretimini de üstlenecek. Asıl herkesi heyecanlandıran detay ise yeni modelde olacak yeniliklerle ilgili. Akıllı saatin en kritik konularından biri olan bataryasını geliştirmek için çalışan Apple ayrıca bu modelle bazı ilkler yapmanın da peşinde.

Apple’ın patent başvuruları sayesinde öğrendiğimiz konu ise yeni modelde kalp atışlarıyla ilgili sensörlerin ve bilgilendirmelerin olacağı. Apple’ın sonbaharda yapacağı lansmanda Apple Watch 3 serisini de görüyor olacağız.

@HandeArpaligil