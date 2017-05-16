Apple Watch çıktığı günden beri dikkat çeken işler yapma konusunda emin adımlarla ilerliyor ve bu durum kısa sürede değişecek gibi durmuyor.

Giyilebilir teknolojilerin insan sağlığı açısından önemli atılımlar yapması uzun zamandır gündemde. Apple Watch ise geçtiğimiz haftalarda Hearth Rhythm Society’den gelen sonuçlara göre kalp düzensizliğini %97 doğruluk payı ile algılıyor. Bu durum kalp hastalığı olanlar için oldukça umut verici bir durum. Kalp krizlerinin tespiti konusunda yapılabilecek çok fazla bir şey yokken saat bu konuda oldukça başarılı sonuçlar veriyor.

Cardiogram Apple Watch ile birlikte kullanılan bir kalp atış hızı izleme uygulaması. Bu uygulama ile birlikte yapılan çalışmaya uygulama üzerinden 6000 katılımcı katılım gösterdi. Mart 2016 tarihinde başlayan çalışma 2017 Şubat ayına kadar devam etti. Pek çok katılımcının okumaları normal olsa da 200 katılımcıya fibrilasyon veya afif tanısı kondu.

Atriyal fibrilasyon, kalpteki iki üst ve iki alt odanın eşitlenmediği durumlarda ortaya çıkan düzensiz kalp atışı durumudur. Bu durum kalp krizi, böbrek rahatsızlıkları ve bunama gibi pek çok rahatsızlığın riskini arttırabilir. Semptomlar arasında kalp çarpıntısı ve nefes darlığı olsa da bu semptomları taşımayan insanların sayısı da azımsanmayacak derecede çok.

Apple Watch ve Cardiogram kullanımının kişilere sağladığı avantaj ise oldukça güzel. Kişiler herhangi bir işlem yapmaya gerek duymadan izleniyorlar. Bu noktada herhangi bir teşhis olduğunda ise kişinin önlem alması sağlanıyor. Söz konusu algoritmanın atriyal fibrilasyon teşhisi için yeterli olduğu ifade ediliyor.