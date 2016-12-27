Elektrik arızanıza drone müdahalesi yapılacak

Drone’lar artık iş hayatında daha etkin rol oynuyor bunun en iyi örneklerinden biri de ülkemizden. Elektrik arızalarına drone müdahalesi yakında başlayacak.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, bir süredir yaptıkları saha çalışmalarının sonucunda tüm tasarımı ve yazılımı yerli yeni nesil bir drone prototipi geliştirdiklerini belirterek, bu sayede, elektrik hatlarındaki arızaları tespit etmek ve enerji teminini bir an önce sağlamak için zorlu koşullarda çalışan saha ekiplerinin, arızanın yerini ve türünü hızlı bir şekilde belirleyebileceğini söyledi. Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli “drone”un, enerji sektöründeki operasyonel ihtiyaçlara uygunluğunu görmek amacıyla bir yılı aşkın süredir saha testleri yaptıklarını anlattı. Drone teknolojisinin başta elektrik dağıtımı olmak üzere, enerji sektöründe çeşitli ihtiyaçlara etkili biçimde yanıt verebildiğini dile getiren Pınar, şöyle devam etti: “Türkiye’de dağıtım sektöründe insansız hava aracı teknolojisini kullanan ilk firmayız. Kış koşullarının çok sert yaşandığı ve arazi koşullarının çok engebeli olduğu bölgelerde devrilen veya kopan elektrik hatları arızaya sebep oluyor. Elektrik hatlarındaki arızaları tespit etmek ve enerji teminini bir an önce sağlamak için zorlu koşullarda çalışan saha ekiplerimiz, drone teknolojisi sayesinde meydana gelen arızanın yerini ve türünü hızlı bir şekilde belirleyebilecek. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliğini, zorlu koşullarda hem hizmet kalitemizi hem de çalışma verimimizi ciddi anlamda iyileştirme şansına sahip olacağız. Sektörde yenilikçi projelerin önünü açmayı hedefliyoruz.” Pınar, drone teknolojisinin rutin bakım faaliyetlerinin kalitesini yükseltmede önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Elektrik hatlarının yüksek kalitede optik ve termal görüntüleri temin edildikten sonra yalnızca mevcut durum kayıt altına alınmakla kalmayacak, aynı zamanda sorun yaşanması muhtemel noktaların belirlenmesi sayesinde önleyici bakım çalışmaları yürütebilme imkanımız da olacak.” dedi.

@HandeArpaligil