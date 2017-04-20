Audi’nin yeni tamamen elektrikli konsept aracı E-tron Sportback bugün Shanghai Otomobil Fuarı’nda katılımcılara gösterildi.

Audi’nin yeni aracı gelecekten fırlamış gibi gözüküyor ve yanında bazı sürpriz özelliklerle beraber geliyor. E-tron Sportback’in 320 kWh enerjiye sahip olacak. Yapılan açıklamaya göre “Boost Mode” ile bu miktar 370 kWh’e çıkacak.

Araç 4.5 saniye içerisinde 100 kilometre hıza çıkabiliyor. 95 kWh’lik batarya ile yaklaşık olarak 500 kilometre yol alabilecek. Araç üreticisi yaptığı açıklamaya göre E-tron Sportback 2019 yılında satışa çıkacak. 2015 yılında tanıtılan Quattro E-tron’un ise 2018 yılında satışa çıkacağı belirtilmişti.

Arabanın önünde ışıklı şirket logosu yer alıyor. Bu ışıklı logolar son zamanlarda moda olmaya başladı. Daha önce Mercedes-Benz ve Infiniti modellerinde ışıklı logoları görmüştük. E-tron Sportback’in iç tasarımı oldukça ilginç. Aracın içerisinde bir tanesi direksiyonun arkasında, ikisi orta konsolda ve üç tanesi arka bölümde olmak üzere altı adet yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alıyor. Dijital olarak kontrol edilebilen arka ve ön taraftaki LED aydınlatma araca ayrı bir hava katıyor.