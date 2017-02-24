Birleşmiş Milletler’in Türk Telekom Ziyareti

Birleşmiş Milletler’in ilk özel sektör ziyareti

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü olarak atanan Vojáčková-Sollorano, Türkiye’deki ilk özel sektör ziyaretini Türk Telekom’a yaptı. Dr. Paul Doany ile buluşan Vojáčková-Sollorano’nun ziyaretinde; Türk Telekom’un, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin bilgiye ve dijital hizmetlere erişimini kısıtlayan toplumsal sorunlarla mücadeleye yönelik sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri ve bu sorunlara çözüm olabilecek ortak adımlar konuşuldu.

Ziyaretten sonra bir açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, ‘Türk Telekom olarak sürdürülebilir kalkınma için bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumun her kesimi tarafından benimsenmesinin önemini göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin her yerinde herkes için erişilebilir iletişim olanakları yaratıyoruz. Bu sayede bireyler arasındaki dijital uçurumu kapatmayı ve dezavantajlı kesimleri evrensel bilgi toplumunun nimetlerinden faydalandırmayı amaçlıyoruz. Projelerimizden elde ettiğimiz olumlu sonuçlar, içinde yaşadığımız toplum için daha fazlasını yapma konusunda bizi cesaretlendiriyor” dedi.

Irena Vojáčková-Sollorano’nun göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk özel sektör ziyaretini Türk Telekom’a yapmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Doany sözlerine şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler gibi güçlü bir iş ortağımızın olması ve projelerimize verdikleri destek bizim en değerli motivasyon kaynaklarımızdan biridir. Birleşmiş Milletler ile yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek gibi maddelerden oluşan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak adımlar atmaya ve dünyaya örnek gösterilecek değerde projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Birleşmiş Milletler’in Türkiye Mukim Koordinatörü olarak atanan Irena Vojáčková-Sollorano da şu açıklamalarda bulundu: “Türk Telekom’un Türkiye’deki dijital uçurumu kapatmak için BM Kalkınma Programı ile yaptığı güçlü iş birliği övgüye değer. İş birliğimiz; bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerinin dijital dünyanın nimetlerinden faydalanamayan toplumun dezavantajlı kesimleri tarafından da benimsenmesini öngören mükemmel bir toplumsal dönüşüm modelini kapsıyor. BM Kalkınma Programı (UNDP), kalkınma için bilgi ve iletişim teknolojilerine büyük önem vermeye ve bu amaçla da özel sektör iş birlikleri kurmaya devam ediyor. Türk Telekom’un katkılarını ve hem New York hem de İstanbul’da yapılan Sosyal Fayda Zirvesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin öne çıkarılmasında üstlendiği lider rolü çok değerli buluyoruz.”

@HandeArpaligil