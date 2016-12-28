Blackberry’nin Efsane Olacak Klavyeli Telefonu

Blackberry’nin klavyeli telefonu Mercury

Akıllı telefon pazarının parlayan yıldızı olan Blackberry son dönemde sönük bir yıldız gibiydi ama klavyeli telefonu Mercury ile dönüşü muhteşem mi olacak?

BlackBerry 2015’de Priv modelini çıkartıp beklediği ilgiyi bulamayınca sessiz kalmayı tercih etmişti. Söylentilere göre yazdan beri Blackberry fiziksel klavyesi olan bir model üzerinde çalışıyor ve en son Ekim ayında basına sızan GeekBench sonuçları da bu modelle ilgili merak edilen teknik detayların da çoğunu göstermiş oldu. Geçen ay CEO John Chen de yeni modelin geleceğini müjdeledi. Cihazın dizaynında ön kamera hoparlörün sol tarafında, sağ tarafında ise yakınlık ve ortam ışığıyla ilgili sensörler yer alıyor. Klavyesi ile birlikte iyice büyük gözüken bu akıllı telefonun ekranı 4.5″ boyunda ve 3GB RAM’in yanı sıra 32GB depolama özelliğine sahip olacak bu modelin arka kamerası 18MP ön kamerası ise 8 MP olacak.

@HandeArpaligil