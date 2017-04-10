Bükülebilir Bellek Geliyor

Bükülebilir Bellek teknolojisinin gerçek olmasıyla günlük hayatımızda kullandığımız birçok teknolojik aletin tasarımı baştan aşağıya değişecek.

Bükülebilir Bellek çalışmaları yeni değil. Yaklaşık 10 yıldır birçok firmanın Ar-Ge merkezinde bu ve buna benzer tasarıma yönelik çalışmalar yapılsa da henüz tam bir sonuç alınamadı. Özellikle 2000’li yılların başlarında Almanya CeBIT Fuarı‘nda Siemens tarafından tanıtılan bükülebilir ekran ve telefonların üzerinden neredeyse 17 yıl geçmesine ve son dönemde başta Samsung olmak üzere birçok firmanın “üzerinde çalışıyoruz” demesine rağmen henüz ortalıklarda katlayıp cebimize koyduğumuz bir cep telefonu göremedik.

Yalnız geçtiğimiz günlerde Exeter Üniversitesi‘nden gelen bir haber, bu konudaki ümitleri de arttırdı. Exeter Üniversitesi‘nden yapılan açıklamaya göre grafenden yapılmış esnek, dayanıklı ve bükülebilir bir depolama sisteminin üretildiği kamuoyu ile paylaşıldı.

Hatırlarsanız “grafen” maddesi çok enteresan bir madde. Çünkü özellikle güneş enerjisi üretiminde de etkin olarak kullanılıyor. Hatta dış cephe boyasından güneş enerjisi üretiminde de etkin maddelerden biri grafen!..

Neyse umarız Exeter Üniversitesi‘nden yapılan bu açıklama hem Bükülebilir Bellek hem de enerji kaynakları açısından akıllı cep telefonu dünyasında teknolojik bir destek olur da, yepyeni ve farklı telefon modellerini yakın zamanda görüyor oluruz.