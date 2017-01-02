Burun estetiğinde 3D teknolojisi

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk “Günümüzde burun estetiği öncesinde kullanılan 3D teknolojileri hastalara rinoplastiden sonra nasıl görünüme kavuşulabileceğini göstermek için yaygın olarak kullanılmaya başlandı. 3D teknolojiler hasta ile cerrah arasındaki iletişimin kuvvetlenmesini sağlıyor. Hasta nasıl bir burun istediğini daha kolay anlatabiliyor, cerrah ise bu isteklerin yüzle uyumlu olup olmadığını daha kolay gösterebiliyor. Kısacası 3D teknolojileri cerrah ile hasta arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiriyor. Hastanın ameliyat öncesi kaygılarını ve ameliyat sonrası hayal kırıklıklarının azaltılmasını sağlıyor. En azından nasıl bir şekle sahip olacağı konusunda…”

Burun estetiğinde 3D tasarım uygulamaları

“Gelişen teknoloji sayesinde hastalar rinoplasti sonrası nasıl bir buruna sahip olacaklarını 3D tasarımlar ya da 3D Mask’lar sayesinde önceden görebiliyor. Kişinin 8 farklı açıdan çekilen fotoğrafları üzerinden 3D simülasyon cihazları aracılığı ile gerçeğe en yakın görüntüleri hazırlanır. Burunu uygulanacak işlemler 3 boyutlu bu görüntüler üzerinde yapılarak sonuçları hastaya gösterilir. Burundaki değişiklikleri her açıdan görülebileceği için yüzün geneliyle en uyumlu burun şekline hasta ile cerrah birlikte karar verebilir. Burnun yeni şekline karar verildikten sonra elden edilen öncesi ve sonrası 3D simülasyon cihazı görüntüleri 3D yazıcıda bastırılır. Hazırlanan yüz kalıpları beyaz bir toz ve lazer sinterleme tekniği ile printerdan çıkarılır. Renkli baskı sürecinin en son aşamasında maskeler konulur. Kesilerek temizlenen öncesi ve sonrası yüz maskeleri daha sonra sertleştirme özelliği olan özel bir çözelti içine batırılarak hazır hale getirilir. 3D bilgisayar görüntüleme, hastanın burnu ile yüzünün geri kalan kısmı arasındaki orantıların anlaşılmasına daha fazla derinlik kazandırmaya yardımcı olur.”

Rinoplasti 3D Görüntüleme Planlaması

Burun estetiğinde 3D görüntülemenin aşamaları şöyledir:

“Birinci aşamada şekil değerlendirmesi yapılır. Standart fotoğraflarla (örneğin burun ucu, burun köprüsü ve burun projeksiyonu) ideal genişlik gibi cevaplaması zor olan sorular, 3D’de netleşir. Uç ve köprü projeksiyonu, yüksekliği ve genişliği değerlendirilir ve yüz asimetrileri bilgisayar görüntüleme yöntemiyle incelenir.

İkinci aşamada yeniden modelleme yapılır. Burun deliğinin şekli; ön ve üç çeyrek görüntüden kontrol edilerek daha kolay anlaşılır.

Üçüncü aşamada burun ucu şekillendirilir. Standart fotoğraflar, burun ucundaki değişikliklerin köprünün ve burun deliklerinin şekli ile dengelenip nasıl yapılacağını yansıtmaz. 3D görüntüleme yöntemini kullanarak derece derece yeniden şekillendirme ve farklı açılardan görüntüler yardımcı olabilir. Burnun istenilen şeklini elde etmek için ne kadar rotasyon veya projeksiyon gerektiğini anlamak da daha kolay olur.

Dördüncü aşama burun köprüsüdür. Standart bir fotoğrafta görülen en zor şey burun köprüsünün yanaklarla nasıl örtüştüğüdür; çünkü bunlar her zaman asimetriktir. Üç boyutlu bir görüntü kullanarak, görüntünün etrafında döndürülmesi ve dengeli bir görünüm elde etmek için köprünün ne kadar genişlemesi veya daraltılması gerektiğini anlamak daha kolay olur.

Beşinci aşama burun delikleri ve burun kanatları tabanın ölçümleridir. Nostril tabanının şekli ve genişliğinde olası değişikliklerin standart fotoğraflar kullanılarak değerlendirilmesi zor olabilir. 3D bilgisayar görüntüleme yöntemini kullanarak görüntü döndürülebilir ve morphed edilebilir, böylece değerlendirilmesi daha kolaylaşır.

Son olarak burun ebatı belirlenir. 3D görüntü, değişikliklerin doğru ölçümlerini verebilir. Daha sonra ölçümler, öngörülen plana karşılık gelen burun büyüklüğü ve şekli için gerekli ayarlamaları doğrulamak için kullanılır.”

3D burun estetiğinin avantajları nelerdir?

“Bunun dışında hastanın 3D Mask tekniği ile yüzünün 3 boyutlu maskesi hazırlanır. Hasta kendi maskesi üzerinden burun tasarımını görebilme imkanına sahip olur. 3D simülasyon cihazı ve 3D Mask teknikleri ile hasta memnuniyetinin artmasını sağlanmasının yanı sıra operasyonun başarı yüzdesi de artırılmış olur. 3D burun estetiği teknikleri burun estetiği sürecindeki en önemli endişelerin ortadan kalkmasını sağlar.”

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