Burun muayenesinde 3D tasarım ve 3D mask desteği

Bütün ameliyatlarda hasta ile cerrah arasındaki iletişim çok önemlidir. Ancak estetik cerrahi operasyonlarında özellikle de burun estetiğinde ilk muayene ve hasta cerrah iletişimi çok daha önemlidir.

Burun estetiği olmak isteyen hastalar için cerrahla ilk görüşme çok önemlidir. Kurulan güzel iletişim hasta-cerrah seçimini belirler. Hastanın şikayetlerini ve beklentilerini daha rahat dile getirmesini sağlar.

Rinoplasti cerrahınız Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, öncelikle endişelerinizi ve başarılı bir operasyon için hangi adımların atılabileceğini belirlemeden önce yapmak istediğiniz değişiklikleri dinler. Muayenenin en önemli aşaması, bu prosedürün sizin için doğru olup olmadığı konusunda güven oluşturabileceğiniz ve cerrahınızın en iyi sonuçları nasıl elde edebileceğini anlamanızdır.

3D simülasyon cihazının sağladığı avantajlar

3D simülasyon cihazı hastanın çeşitli açılardan çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları üzerinden gereceğe en yakın görüntülerinin hazırlanmasıdır. Bu görüntüler üzerinden hastanın burnundaki sorunlar ayrıntılı olarak tespit edilir ve hastaya gösterilir. Ardından hastanın burnunda yapılacak işlemler 3D simülasyon cihazı üzerinden yapılarak ameliyattan önce nasıl bir buruna sahip olacağı hastaya gösterilir. Hasta beklentilerini ameliyattan önce uygulama ve test imkanı bulur. Sonradan pişman olacağı taleplerde bulunmaz, değişiklikleri her açıdan göreceği için çok daha sağlıklı karar verebilir.

3D mask ile öncesi ve sonrası halleri yan yana

3D mask tekniği ile hastanın öncesi ve sonrası görüntüleri 3 boyutlu olarak basılarak muayene sırasında hastaya teslim edilir. Hasta yapılacak olan değişikliği daha net görebilir, yakınlarından destek alabilir. Tasarımla ilgili kararını çok daha güvenli ve emin bir şekilde verebilir.

Cerrahınızla istişare ederken dikkat etmeniz gerekenler:

Burnunuzda sizi rahatsız ve mutsuz eden tüm şikayetlerinizi ve estetik ameliyatlar hangi değişiklikleri gerçekleştirmek istediğinizi tam olarak açıklamalısınız.

Beklentilerinizi tartışmak ve beklentileriniz arasından hangilerinin size uygun olduğunu öğrenmek, başarılı ve güvenilir bir sonuçlara ulaşmak için doğru bir iletişim kurulmalıdır.

Burun derinizin kalınlığı ve elastikiyeti, burun derinizin kalitesi ayrıntılı olarak inelenir.

Burnun yüzün diğer ögeleriyle olan uyumu ve dengesi de incelenir. Gerekli hesaplamalar ve önerilerde bulunulur. Gerekli görüldüğü durumlarda kombine operasyonlarla yüz geneli daha iyi hale getirebilir.

Uygulanacak işlemler 3D görüntüler üzerinden çok daha ayrıntılı bir şekilde konuşulabilir ve hedeflere başarılı bir şekilde ulaşmak için kullanılacak cerrahi teknikler belirlenebilir.

Hazırlanan tasarımlar üzerinden hem cerrahınıza hem de yeni şekle karar vermeniz kolaylaşır.

Rinoplastiniz ile ilgili riskleri, avantajları ve dezavantajları estetik cerrahınıza rahatlıkla sorabilir, her türlü soruyu tartışabilirsiniz.

İstişare tamamlandıktan ve ameliyat olma kararı alındıktan sonra, operasyonun fiyat dahil diğer detayları konuşulur. Operasyondan önce ve sonra dikkat edilmesi gerekenler, alınması gereken önlemler ve iyileşme süreci hakkında kişiye özel ayrıntılar belirlenir.