Casper VIA F1 Fiyatı İle Şaşırtıyor

Casper VIA F1 bugün yapılan tanıtım ile tüm basın ve son kullanıcıya resmen duyuruldu. Fiyatıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi fotoğraf meraklılarını hayli memnun edecek gibi görünüyor.

Uygun fiyat ve modelleriyle Türk akıllı telefon üreticileri arasında önemli bir pazar payına sahip Casper, diğer modellerinin dışında yepyeni bir amiral gemisiyle karşımıza çıkıyor; Casper VIA F1 … Son kullanıcının geri dönüşlerini her fırsatta dile getiren yöneticilerin de belirttikleri üzere bu yeni modeliyle Casper, hem güçlü bir akıllı telefon yaratırken bir taraftan da fotoğraf çekme merakında olanlara ekonomik bir çözüm de sunuyor. Çünkü arkasında bulunan 13 ve 5MP‘lik kamerasıyla “bokeh” kabiliyetini sunan bu kadar uygun bir telefon bulmak çok da kolay değil.

Güçlü kamera özellikleri

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Casper VIA F1’in en önemli özelliği arka yüzünde yer alan biri 13, diğeri ise 5 megapiksel çözünürlük sunan ikili kamerası. Birçok diğer markada olduğu gibi bu iki kamera kullanıcılara “Bokeh” yani alan derinliği efekti sağlıyor ve bu sayede kullanıcı istenen yere netlik yapma ve sonradan netlik noktasını değiştirme gibi özellikleri istediği gibi kullanabiliyor. Ayrıca modelin profesyonel modu da bulunuyor.

Bu arada telefonun arka yüzünün dışında ön yüzünde de 13MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası bulunuyor ki, yüksek çözünürlükte özçekim yapmak isteyenleri yumuşak kamerası ile memnun edecekmiş gibi görünüyor.

8 Çekirdekli İşlemci ve Performans

Casper VIA F1‘de 2.0 Ghz hızında Octa-core 8 çekirdekli işlemci ve bununla beraber 4GB RAM bulunuyor. Bu değerler standartında Android 6.0 Marshmallow ile gelen bir akıllı telefon için uygulamaları çalıştırmada yeterli bir bellek performansı. Her ne kadar Android 7.0‘ın yepyeni özelliklerinden yararlanamayacak gibi olsa da kısa zaman sonra Android yazılım güncellemesini alacağını umut ediyoruz.

Hazır fotoğraf çekebilme ve performans değerlerine girmişken depolama özelliklerine de bakmak lazım. 64 GB depolama kapasitesine sahip olan bu yeni amiral gemisinde aynı zamanda microSD bellek kartı yuvası yer alıyor. Bu yuvaya 128 GB’a kadar destek bellek kartı takılarak, toplam depolama kapasitesi 192 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

Ekran, pil ve tasarım

5.5 inç Full HD IPS ekrana sahip Casper VIA F1, yüzde 97 alüminyum metal yekpare siyah mat gövdesi ve 2.5D kavisli ekranıyla hayli şık… Ayrıca Gorilla Glass 3 korumasına sahip. Biz kullanıcıların yine en çok dikkat ettiği pil ömrüne de gelince; Casper VIA F1’in 3000 mAh gücünde bir bataryası bulunuyor. Bu değer aşağı yukarı sizi (kullanıma göre değişmekle beraber) bir tam gün rahatlıkla götürebilir. Ayrıca içinde bulunan yüksek tasarruf sunan ultra performans modu ile pilin gücü çok az kalsa bile birkaç saate kadar kullanım imkânı da sağlıyor.

Son olarak Casper’ın bu yeni amiral gemisinde, parmak izi okuyucusu, chameleon ve ekran video kaydedici gibi ekstra özellikler de dikkat çekiyor. Duygusal kısma geçersek de Casper VIA F1, Nisan ayı itibarıyla KDV dahil 1899 TL satış fiyatıyla tüm Casper noktalarında satışa sunuluyor.