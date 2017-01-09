CES 2017’de Alcatel’den Yeni Model

Alcatel’den CES 2017 Süprizi

CES 2017 fuarında telefon markaları yeni modelleriyle ilgili yarışa girmişken Alcatel’den de yeni model müjdesi bu fuarla geldi. Gelin bu akıllı telefonu yakından inceleyelim.

Alcatel A3 XL adını verdiği yeni telefon modeli öncelikle 6 inç boyutuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu ekran boyutuna rağmen ekran çözünürlüğü 1280 x 720 ve dört çekirdekli Mediatek bir işlemci tercih edilmiş. Şaşırtıcı bir şekilde 1 GB RAM ve 8GB dahili depolama alanı olan A3 XL modeli MicroSD kart sayesinde ekstradan 32GB alana daha sahip olmanızı sağlıyor. Arka kamera olarak 8 MP selfie ön kamerasında ise 5 MP çözünürlük mevcut.

Bu boyutta akıllı telefonların aksine Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip A3 XL modeli 3000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Henüz fiyatı açıklanmayan bu yeni modelin özelliklerine bakınca giriş seviyesi ürünlerden büyük ekranı sayesinde öne çıkacak gibi gözüküyor.

@HandeArpaligil