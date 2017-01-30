En İyi Gol Yarışması 1. Kupa Sahibi…

Silikon Vadisi’nin kült yarışmalarından biri olan En İyi Gol Yarışması heyecanında ilk kupanın sahibi belli oldu. 1. Kupa Eskişehir’e gidiyor…

Yaklaşık 1 haftalık oylamanın sonunda merakla beklenen En İyi Gol Yarışması sonucunda ve 29 Ocak akşamı saat 12:00‘de alınan sonuçlara göre Eskişehir’den Yusuf ÖZKAN‘ın gölü 766 oyla en fazla beğeniyi aldı ve sevgili arkadaşımız, 1. Kupa‘nın sahibi oldu.

İlk kupayı alan Yusuf Özkan, aynı zamanda yepyeni bir Sony PlayStation 4 oyun konsolunu da kazandı. Kendisini canı gönülden kutluyoruz.

Ancak tabi ki yarışmamız bitmedi. Sırada ikinci kupa var. Siz de bu kupaya sahip olmak istiyorsanız bu linke tıklayarak detaylara göz atabilirsiniz. Her hafta yeni golleri ve bu gollerin en güzellerini Silikon Vadisi’nde yayınlıyoruz.

Şimdi isterseniz 1. Kupa ile birlikte Sony PlayStation 4‘ün de sahibi olan sevgili Yusuf Özkan’ın gölüne hep beraber bakalım…