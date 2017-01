En İyi Gol Yarışması 1. KUPA Oylaması Burada!

En İyi Gol Yarışması oylaması başlıyor. İlk 4 haftanın birincileri Sony Playsation 4 hediyeli Silikon Vadisi’nin 1. KUPA’sı için kıyasıya bir mücadeleye giriyor. İşte oylama için yapmanız gerekenler…

Aralık ayında başlayan ve başladığı ilk haftadan beri yüzlerce golün geldiği Silikon Vadisi TV programı içinde yer alan “En İyi Gol Yarışması” için 1. KUPA oylama zamanı geldi. Yapmanız gereken ise çok basit…

Aşağıdaki linklerde ilk 4 ADAY (haftanın birincileri) bulunuyor. Bu birincilerin gollerini Silikon Vadisi’nin Youtube sayfasına yükledik. Yapmanız gereken beğendiniz golü “LIKE (BEĞEN)” etmek yani beğenmek.

29 OCAK GECE SAAT 12:00’ye kadar en çok “BEĞENİ (LIKE)” alan video yani GOL ilk kupanın sahibi olacak. Bu arada “UNLIKE” yani beğenmedim sayıları her hangi birşekilde etkili olmayacak. Silikon Vadisi ekibi sadece BEĞENİ sayılarını baz alacak.

29 OCAK GECE SAAT 12:00‘de bütün gollere bakacağız. En çok LIKE sayısına erişen gol ve tabi ki sahibi bizden 1. KUPA ile birlikte SONY PLAYSTATION 4 kazanıyor olacak… Kazananı bir sonraki hafta hem buradan yani web sitemizden hem de Pazar günü Show TV‘de saat 14:00‘te yayınlanan Silikon Vadisi TV programından duyuracağız.

Eğer gol sizlerden birine aitse veya golün sahibini desteklemek istiyorsanız, golünüze ait linki her türlü sosyal medyada paylaşın ve LIKE yani beğendirmeye çalışın. Yalnız önemli NOT; sosyal medyada alınan (facebook, twitter veya instagram vb…) LIKE ve/veya BEĞENİ’ler SAYILMAYACAKTIR!.. Sadece gole ait YouTube sayfasındaki LIKE (BEĞENİ) rakamı dikkate alıncaktır. Önemle duyurulur…

İşte goller ve LİNKLERİ;

1. ADAY Anthony Şefik Peltekçi’nin Golü;

2. ADAY Oğuzhan Çelik’in Gölü;

3. ADAY Cevdet Seldüz’ün Golü;

4. ADAY Yusuf Özkan’ın Golü;

Bakalım 1. KUPA‘yı kim alacak… BOL ŞANS!..