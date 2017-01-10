En İyi Oyunlar Seçiliyor

2016 yılının en iyileri seçiliyor

Yılın en iyi oyunları bu sene de seçiliyor ve Gamecell sponsorluğunda bu yıl on birincisi düzenlenen oylama ile 2016 senesinin en iyi oyunları belirlenecek.

Türkiye’nin entegre oyun platformu Gamecell, bu yıl 11.si düzenlenen Yılın En İyi Oyunları’nın sponsoru oldu. Gamecell Yılın En İyi Oyunları’nda stratejiden aksiyona, FPS’den multiplayer’e, RPG’den yarışa toplam 21 kategoride Overwatch, Uncharted 4 ve Doom gibi güçlü yapımların yer aldığı yüzlerce oyun arasından en iyiler belirlenecek. Oyunseverler, anket sorularının yer aldığı oylamaya katılarak 2016 yılına damgasına vuran oyunları seçecek.

Oylama www.merlininkazani.com internet sitesi üzerinden başlamış olup 23 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek. Yılın en iyi oyunlarının belirleneceği oylamanın sonuçları 24 Ocak 2017 tarihinde oylamanın yapıldığı internet sitesinden açıklanacak.

@HandeArpaligil