Facebook’un Messenger Lite Uygulaması 132 Ülkede Kullanımda

Facebook, Messenger Lite uygulamasını dünya çapında kullanıma açarak 132 ülkede indirilebilir ve kullanılabilir hale getirdiğini açıkladı.

Facebook, Messenger Lite’ı düşük bant genişliği kullanarak eski işlemci gücü düşük ve az RAM’e sahip Android telefonlarda ve internet bağlantısının stabil olmadığı yerlerde kullanılmak üzere tasarladı. Messenger Lite ilk olarak 8 ülkeye çıkmış ve daha sonra geçtiğimiz Ekim ayında Kenya, Tunus, Malezya, Sri Lanka ve Venezuela’da kullanıma açılmıştı.

Messenger Lite dün 132 ülkede kullanılabilir hale getirildi. Bu ülkelerin arasında Türkiye’de yer alıyor. Bu Snapchat için kötü bir haber çünkü Snapchat video ve arttırılmış gerçeklik filtreleri kullandığı için düşük donanıma sahip telefonlarda çalışmıyor. Diğer taraftan sosyal medya devi son aylarda agresif bir şekilde Snapchat özelliklerini kendi ürünlerine getiriyor.

Messenger’ın daha fazla ülkeye yayılması Snapchat’in işini zorlaştıracak gibi. Henüz Messenger Lite, Snapchat özelliklerini barındırmasa da bunun gelmeyeceğinin bir garantisi yok çünkü geçtiğimiz günlerde Facebook’un Lite versiyonuna reaksiyonların, lokasyon filtrelerinin ve diğer kamera efektlerinin geleceği duyurulmuştu.

Facebook Lite’ın kullanıcı sayısı 200 milyonu geçmişti. Bu Snapchat’in aylık aktif kullanıcı sayısından yaklaşık 40 milyon daha fazla.