Google’ın Gizemli İşletim Sistemi Fuchsia Göründü

Bir süredir Google’ın Fuchsia isimli yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını biliyorduk ve bu işletim sisteminin arayüzü internete düştü.

Google, Fuchsia için Magenta adını verdiği yeni bir kernel oluşturdu. Android ve Chrome OS, Linux tabanlıydı. Ağustos ayında ilk kez karşımıza çıkan işletim sisteminin aslında geçmişi bundan çok eskiye dayanmıyormuş.

Şirket işletim sisteminin ilk geliştirilme dönemlerindeki kullanıcı arayüzünü paylaştı. Bu görsellere göre Fuchsia, Android ve materyal tasarım arayüzlerinden alışkın olduğumuz kart tabanlı bir tasarıma sahip.

Kullanıcı arayüzünün adı Armadillo ve Fuchsia için varsayılan kullanıcı yüzü olarak geçiyor. Muhtemelen işletim sistemine başka arayüzlerde eklenebilecek. Armadillo, Android ve iOS işletim sistemleri için cross platform uygulama geliştirmekte kullanılan Google’ın Flutter SDK’sında yer alıyor. Yani Armadillo arayüzünü bugün herhangi bir Android cihazda kullanmak oldukça basit.