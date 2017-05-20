Google’ın Seurat Teknolojisi Sanal Gerçekliği Geliştirecek

Google, Seurat adını verdiği bir araç yayınladı ve bu araç ile beraber film kalitesinde üç boyutlu sahneleri mobil donanımda kullanmak mümkün.

Google bu teknolıjiyi göstermek için Lucasfilm bünyesindeki IMXLAB ile birlikte çalıştı. Bu çalışma sonunda Rogue One filminden yüksek kaliteli dijital bir set ortamı oluşturuldu. Normalde bu işlemin yapılırken saniyede ancak 1 kare render edilebiliyor. Sıkıştırılmış poligonlar ve dokular gerçek zamanlı olarak WorldSense başlığında çalışabiliyor.

Yapılan sahne bir imparatorluk hangarında yer alıyor ve burada K-2 androidi bulunuyor. Sahnede gerçek zamanlı yansımalar ve ışık efektleri mevcut. Tam sinema kalitesinde olmasa bile şu anda mobil donanımda görmeye alışkın olmadığımız bir kalite.

Seurat çevrenin farklı yüksekliklerinden ve açılarından render alıyor ve düşük poligonlu sanal gerçeklik sahnesini yerleştiriyor. Bu teknoloji şimdilik oyunlar veya yüksek etkileşim içeren sahnelerde kullanılamıyor ancak konu panaroma olunca gerçekten etkileyici.