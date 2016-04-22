Huawei P9 Gerçek Kullanım Pil Testi

Huawei’nin yeni nesil amiral gemisi P9 yeni nesil işlemcisi ve 3000 mAh pil gücü ile rakiplerine meydan okurken pil tarafında nasıl bir performans ortaya koyacak gelin birlikte test edelim!

Çinli üretici Huawei, 2015 yılı itibariyle en büyük üçüncü mobil üretici konumuna yükseldi. Listenin başında bulunan Samsung ve 2. Apple‘dan sonra üçüncülük koltuğunda bulunan firmanın özellikle orta segment telefonlar konusundaysa tek rakibi Samsung.

Orta segmente hem G8 hem de Honor 7 ile farklı bir soluk getiren Huawei, GR5 ile de rakiplerine meydan okumayı sürdürüyor. Hem Vodafone‘a hem de Türk Telekom‘a cep telefonu üreten Çinli teknoloji devi amiral gemisi modelleri ile de rakiplerine meydan okuyor.

6 Nisan tarihinde yapılan ve silikonvadisi olarak yerinden izlediğimiz bir lansman ile tanıtılan P9 ve P9 Plus ise Leica markasının gücünü de arkasına alarak kamera tarafnda büyük bir inovasyonu da beraberinde getiriyor. Çift lens teknolojisine sahip olan P9 ve P9 Plus f/0,95‘e kadar düşen diyafram aralığı sayesinde bambaşka bir kullanıcı deneyimini bizlere sunuyor. Aşağıdaki örnek fotoğraf nasıl bir deneyimin bizlere sunulduğunun canlı kanıtıdır. Şunu da belirtelim; diyafram ile oynama fotoğraf çekimi bittikten sonra yapılmaktadır.

Kendi geliştirdiği yeni nesil Kirin 955 işlemcisi ile gelen P9‘un pil performansı oldukça merak edilen bir konu. 3000 mAh güce sahip olan P9‘un “Gerçek Kullanım Pil Testi” ile karşınızdayız.

Huawei P9’u gün içinde kullandık ve bunun sonucunda nasıl bir performansı ortaya koyduğunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz…

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