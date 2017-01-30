Internet alışverişine dikkat edin, kredi kartınızı koruyun

Türkiye’de e-ticaret sektörünün büyümesi ve ekonomik göstergelere paralel olarak dolandırıcılık girişimleri de artıyor. Internet alışverişine dikkat edip gerekli önlemleri alarak dolandırıcılardan kurtulmak isteyen herkes haberimizde yer alan yöntemleri kullanabilir. 2016 yılında Türkiye’nin e-ticaret sektöründe 56 milyon liralık dolandırıcılık girişimini engelleyen PayU, yüzde 100’e yaklaşan yakalama oranı ile hem müşterileri hem de işyerlerini korumaya devam ediyor.

Sahtecilik veya dolandırıcılık anlamına gelen “fraud”, e-ticaret sektörünün büyümesine paralel olarak artış gösteriyor, şüphesiz ekonomik alandaki gelişmeler de fraud hacimlerinin artmasına olumsuz etki yapıyor. Çoğunlukla finansal ve itibari kayba yol açan, adli soruşturmaya konu olabilen “fraud” ödeme sistemleri alanında ise başkalarına ait kredi ya da banka kartı ile herhangi bir işyeri ya da ATM’den işlem yaparak haksız kazanç sağlamak, bu sayede gerçek kart hamili, işyeri ya da bankayı zarara uğratmak anlamına geliyor.

Yine PayU’dan yapılan açıklamada mobil ve masaüstü üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık girişimleri karşılaştırıldığında masaüstü yüzde 80 oranla dolandırıcılık girişimlerinin en çok yapıldığı platform oldu. En yüksek risk grubu altında ise cep telefonu, elektronik eşya, kuyum, uçak bileti gibi hızlı nakde dönüştürülebilen, “yükte hafif pahada ağır” ürünler satan işyerleri bulunuyor.

Şirkete göre yeni ürün lansmanları ile birlikte ya da kampanya dönemlerinde, örneğin Black Friday gibi özel dönemlerde, Arife Günü gibi tatil öncelerinde, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası öncesinde dolandırıcılık girişimleri yüzde 30’a yakın bir artış gösteriyor. Gün içerisinde ise en çok 21.00 – 00.00 ve daha sonra 17.00 – 20.00 saatleri arasında bu tür girişimlerin yoğunluğu artıyor. PayU’nun verilerine göre gün içinde 07.00 saati 456 fraud girişimi ile en az girişimin yaşandığı saat olurken saat 23.00 ise 3 bin 763 fraud girişimi ile fraud girişimlerinin en yoğun görüldüğü saat olarak zirvede yer alıyor.

Öte yandan PayU, işyerleri ve kart sahiplerinin fraud konusunda dikkat etmesi gereken hususlara da açıklamasında yer verdi: Kart sahipleri

Kart bilgilerini kimse ile paylaşmamalıdır.

Fiyatın ürün ile karşılaştırıldığında mantıksız olduğu senaryolar için sipariş vermemelidir. (Örn. 4.000 TL’lik bir telefonun 2.000 TL’ye satılması)

E-posta adresine gönderilen, kaynağı belirsiz linkler üzerinden işlem yapmamalı, kart bilgilerini paylaşmamalıdır.

Kartından gerçekleşmiş olan işlemleri düzenli olarak takip etmelidir.

@HandeArpaligil