iPhone 7 ve 7 Plus Kırmızı Renk ön Siparişte

Kırmızı renkli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus n11.com’da ön siparişte

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz sonbahar çıkardığı iPhone 7 ve 7 Plus’a yeni bir renk eklediğini açıkladı ve bu seçenek n11.com’da ön siparişte.(PRODUCT)RED isimli yeni seriden elde edilecek gelirin bir kısmını HIV/AIDS’siz bir gelecek için Global Fund’a bağışlayacak Apple’ın güncellenmiş yeni cihazları n11.com’da ön siparişe açıldı.

E-ticaret platformu n11.com, Apple’ın dün duyurduğu kırmızı renkli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı ön siparişle satışa sundu. Apple’ın AIDS’le savaş için tercih ettiği kırmızı renkli bu iPhone modellerini alanlar, ödedikleri parayla hem iPhone almış olacak hem de AIDS’le savaşan Global Fund’a destek verecek. 10 yıldan uzun süredir devam eden Apple ve (RED) ortaklığının son meyvesi olan iPhone 7 ve 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition, 4.299 TL ve 4.949 TL fiyatlarıyla n11.com’da ön siparişte.

128 GB ve 32 GB iPhone SE de n11.com’da ön siparişte

Ayrıca n11.com, Apple’ın yine dün duyurduğu iPhone SE 128 ve 32 GB’lık yeni dahili hafıza seçenekli akıllı telefonlarını da ön siparişle satışa açtı. iPhone SE serisinin mevcut kapasitelerini ikiye katladığı cihazları 32 GB ve 128 GB’lık cihazlar 2.399TL ve 2.899TL fiyatlarıyla n11.com’da ön siparişte.

Apple’ın rakiplerinin merak konusu ise bu yeni renk seçeneğinin kullanıcılar tarafından ne kadar ilgi çekici bulunup bulunmayacağı. Bakalım Apple kırmızı rengiyle istediği satış grafiğini yakalayabilecek mi?

@HandeArpaligil