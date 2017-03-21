Kollektif’in Verimliliği Radore Sayesinde

Kollektif yeni nesil çalışmalarını Radore altyapısıyla şekillendiriyor

Kollektif, yaklaşık altı yıldır hizmet aldığı Radore’den en hızlı desteği ve hizmeti elde ederek çalışmalarındaki verimliliği sürdürmeye devam ediyor.

Müşterilerine yaratıcı ve interaktif çözümler sunan yeni nesil reklam ajansı Kollektif, deneyimli ekibiyle dokuz yıldır sektörde marka merkezli internet kampanyaları üretiyor. Teknolojik gelişmelere, sosyal medya dinamiklerine ve trendlerine göre kendini güncelleyen Kollektif, 360 derece bakış açısıyla yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarıyor.

Başarılı bir kampanya hazırlamanın ya da iyi bir web sitesi tasarlamanın doğru bir sunucu hizmeti almadan yeterli olmayacağına inanan Kollektif, yaklaşık altı senedir başarılı çalışmalarını Radore işbirliği ile sürdürüyor. Web sitesi barındırma ve sunucu kiralama hizmetlerini Radore’den alan şirket, aynı zamanda müşterileri için yarattığı dönemsel kampanyalarda da yaşanan sorunları çözümlemek için de Radore’yi tercih ediyor.

Radore sayesinde müşterilerine gereken desteği en kısa sürede sağladıklarını ifade eden Kollektif Ajans Başkanı Hüseyin Camcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Hizmet verdiğimiz birçok markanın dönemsel kampanyalarını ekibimizle birlikte yoğun bir tempoyla yürütüyoruz. Hızlı hareket edebilmek ve çalıştığımız markalara en iyi desteği sunabilmek için altı yıl önce Radore ile çalışmaya başladık. Daha önce çalıştığımız veri merkezlerinde, yaşadığımız herhangi bir sorunda çözüme ulaşmamız daha fazla vakit alırken Radore ile çok daha kısa sürede çözüm sağlayabiliyoruz. Ayrıca yeni hizmet alımlarında web sitesindeki paketlerden seçim yapmak yerine Radore müşteri temsilcileriyle iletişime geçerek ihtiyaçlarımız doğrultusunda ve onların yönlendirmesiyle en doğru tercihi yapmak, bizim Radore ile çalışmamızı güçlendiren önemli sebepler arasında yer alıyor.”

@HandeArpaligil