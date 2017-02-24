Kurumsal Ağ Çözümlerinde İddialı Marka

TP-Link, Kurumsal Ağ Çözümlerini Sergileyecek
TP-Link, gelecek hafta Barselona’da yapılacak olan Mobile World Kongresi’nde iddialı yeni kurumsal ağ çözümlerini tanıtıyor. Bu yıldan itibaren kurumsal pazarda daha iddialı olan şirket, hem iç hem dış mekanlara yönelik yeni ürünler sunuyor.
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TP-Link, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Barselona’da yapılacak olan Mobile World Kongresi’nde (MWC) en yeni kurumsal çözümlerini tanıtıyor. Bu yıldan itibaren kurumsal pazarda daha iddialı olan şirket, en yeni kapalı alan WiFi çözümü olan Auronet CAP serisi ile dış mekan çözümü olan Pharos ailesinin yeni üyelerini standında sergiliyor.
MWC’de TP-Link standında yer alan Auronet CAP serisi, erişim noktaları (access point) ve denetleyicilerde
CAP serisi ile uyumlu çalışan Auronet AC500 denetleyicisi de TP-Link standında yer alan bir diğer kurumsal ağ çözümü. Beş yüze (500) kadar erişim noktasını destekleyen AC500, çift bağlantılı bir düzenlemeyle konuşlandırılabi
MWC 2017’de TP-Link standında kurumlara yönelik dış mekan ağ çözümleri de sergileniyor. Pharos serisinin en yeni üyeleri TP-Link standında yer alıyor. Her türlü hava koşulunda çalışabilen Pharos serisi ağ çözümleri, merkezi olarak yönetilebilen, esnek ve uygun maliyetli ürünler.
TP-Link, MWC’de tanıttığı Auronet ve Pharos serileri ile bir işletmenin hem iç hem de dış mekanda WiFi sorununa çözüm sağlayabiliyor.