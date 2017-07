Lenovo ThinkCenter X1 Ön İncelemede…

Piyasada en çok tutan tasarımlardan biri olan hepsi bir arada konseptli Lenovo ThinkCenter X1 inceleme alanımıza girdi.

Aslında yıllar önce iMac tasarımıyla tüm dünyada fenomen haline gelen hepsi bir arada (all in one) masa üstü bilgisayarlar, yeniden gündeme oturuyor. Yüksek fiyatlarıyla el yakan modellerin yerine daha alınabilir serileriyle piyasada görebileceğimiz yeni hepsi bir aradalardan biri de Lenovo ThinkCenter X1 oldu.

Bu yeni cihaz test merkezimize geldiği ilk andan itibaren kapsama alanımıza girdi ve oldukça da üstünde deneme yaptık. Benim özel olarak kullandığım Dell all in one ile karşılaştırdığım Lenovo, birçok konuda testimizi geçti. Tabi ki bu model müthiş bir performans bilgisayarı değil ama iş kullanımı için hem şık hem de yeterli bir performansa sahip.

Şimdi isterseniz aşağıda ön incelememizi izleyin ve ThinkCenter X1 hakkında siz de görüşlerinizi bizimle paylaşın, keyifli seyirler…