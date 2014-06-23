Mars’ta Yaşam 2026’da Başlayacak!

Uzay araştırmaları yapan Elon Musk şirketi, tüm yatırımlarını 2026’ya çevirmiş! Yaklaşık 12 yıl sonra Mars’ta hayata başlayabiliriz!..

Bilim-Kurgu filmlerinin ve uzay bilim dünyasının cevapsız sorularından biri olan “Mars’ta hayat var mı?” sorusu, koruduğu gizemini yitirmeye başladı. Akıllı telefonlar ile kontrol edilebilir uzay araçlarının fırlatılmasıyla süren gezegen keşiflerine bir yenisi daha eklendi. Mars’a gönderilen Curiosity, tüm gezegenin kaynaklarını ve gaz değerlerini ölçmeyi başardı .

Amerikalı mucit ve gözükara girişimci Elon Musk, geçtiğimzi günlerde CNBC-e ile bilim doly bir röportaj gerçekleştirdi. Kendine ait uzay gemisi olan SpaceX ile 2026 yılında NASA desteğiyle veya özel olarak Mars’a insan götürebileceklerini açıkladı. Musk, uzay bilimi dünyasını aydınlatacak keşiflerindeki temel amacının, “insanlığın hayatta kalmasını sağlamak” olduğunu öne sürüyor.

SpaceX, Mars’a gönderilmek üzere Falcon Heavy kapsülüyle birleştiriliyor. 2015’de testlere başlanacağı paylaşılan Mars yolculuğunun, 2023 yılında sona ereceği ve büyük koloniler şeklinde Mars’a insanların gönderileceği savunuluyor. Mars’a gönderilecek ve geri dönüşü mümkün olmayacak 3 Türk’ün adı ise, Dr. Güler Ergun, Yasemin Higgins ve Ece Kabadayı.