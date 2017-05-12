Microsoft iOS ve Android’i Daha İyi Hale Getirmeyi Amaçlıyor

Microsoft akıllı telefon sektöründe bir türlü istediği başarıyı elde edemedi ve sonunda ister kabul edin ister etmeyin Windows Phone artık öldü.

Microsoft bu durumu kabul ederek önüne bakmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Mobil sektörde başarılı olamayan şirketin amacı iOS ve Android’e sızmak. Şirket bu hafta Seattle’da düzenlediği Build geliştirici konferansında bunun altını kalın çizgilerle çizdi.

Şirket Windows kullanıcılarının iOS ve Android cihazlarda işlerini kolayca devam ettirebilmelerini sağlayacak. Kısacası Windows uygulamalarını kullandığınız süre işletim sisteminizin ne olduğu pek önemli değil.

Şirket bunu iOS ve Android cihazları daha iyi hale getirmeye çalışarak yapacak. Zaten bir çok Windows uygulaması hem iOS hem de Android üzerinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Artık önemli olan bu uygulamaları Office 365 gibi programlarla vazgeçilmez hale getirmek ve bu servislere yenilerini eklemek.