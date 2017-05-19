Microsoft, Surface Pro’ya Ait Görseller Sızdırıldı

Microsoft bu sene başında bir etkinlik düzenlemiş ve Windows 10 S işletim sistemine sahip Surface Laptop modelini tanıtmıştı.

Microsoft bu ay çıkmadan bir etkinlik de Shanghai’da düzenleyecek. Yapılan açıklamaya göre bu etkinlikte Surface Pro 5 tanıtılmayacak. Diğer taraftan Evan Blass, Surface Pro modeline dair bazı görseller paylaştı. Blass’a göre 23 Mayıs’ta düzenlenecek olan etkinlikte bu cihaz tanıtılacak.

Yapılan paylaşıma göre klavye ve kalem renkleride yeni seçenekler yer alacak. Cihazın dışında çok büyük bir değişiklik bulunmayacak. Aynı zamanda bu modelde de USB-C girişi bulunmayacak. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Surface Laptop modelinde de USB-C yer almıyordu. Şimdilik cihaz hakkında fazla bir bilgi sahibi değiliz.