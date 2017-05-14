Microsoft, Windows XP’ye Güncelleme Getirecek

Cuma günü yaşanan ransomware saldırısı 99 ülkeden 75.000’den fazla bilgisayarı etkiledi ve Microsoft önlem almaya devam ediyor.

Microsoft daha önce Windows 10’da bu açığı kapatmıştı ancak malware güncellenmemiş Windows 10 bilgisayarlara bulaşıyor ve ağdan diğer bilgisayarlara sıçrıyor. Bu açık NSA’in araçlarının Shadow Brokers tarafından yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştı.

Şirket her ne kadar geçen ay Windows 10 bilgisayarlara güncelleme yayınlasa da bir çok cihaz hala güncel değil. Diğer taraftan bir çok bilgisayar hala daha eski işletim sistemlerine hatta Windows XP’ye sahip. Durum böyle olunca yazılım devi daha önce alışkın olmadığımız bir harekette bulundu ve güncelleme yayınlayacağını belirtti.

Şirket yakında Windows XP, Windows 8 ve Windows Server 2003 işletim sistemlerine güvenlik güncellemesi yayınlayacak. Genel olarak Windows’un eski versiyonunu kullanan büyük firmalarla anlaşma yapılıyor ve güncelleme desteği veriliyor. Ancak artık XP’ye hiçbir şekilde destek verilmiyordu. Şirket bu saldırıdan sonra bir ilki gerçekleştirecek ve güvenlik güncellemesi yayınlayacak.