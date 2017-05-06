Oculus Rift, VR Film Stüdyosunu Kapatma Kararı Aldı

Oculus Rift, Emmy ödülü kazanan kısa filmi Henry ile tanıdığımız VR film stüdyosu Story Stüdyo’yu kapatma kararı aldığını açıkladı.

Oculus Rift İçerik Bölümü Başkan Yardımcısı Jason Rubin yaptığı açıklamada şirketin oyun dışı deneysel içeriklere yaklaşık 50 milyon$ harcadığını belirtti. Oculus ayrıca geliştirmeye ve sanal gerçeklik filmi üreticilerine büyük yatırımlar yapıyor.

Rubin yazılı olarak yaptığı açıklamada VR film ve sanatsal içerik ekosistemini büyütmeye devam edeceklerini, bir çok içerik üreticisinin ve sanatçının sanal gerçeklik platformunda harika işler yaptığını ve şirketin bu kişilerin içeriklerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Story Studio 2015 yılının başında kuruldu ve üç kısa film çıkardı. Stüdyo ilk olarak Lost’u ardından Henry’i ve son olarak Dear Angelica’yı çıkardı. Üç filmde eleştirmenlerden yüksek not almayı başardı. Bu ayrılığında Oculus’un yeniden şekillendirilmesiyle bir alakası olmadığı açıklandı. Diğer taratan son haberlere göre Oculus bu yıl düzenlenecek olan E3 etkinliğinde de yer almayacak.