Samsung Yine ödülleri Topladı

Samsung ödül şampiyonu oldu

Samsung Electronics, 2017 International Forum Design Awards yarışmasında uluslar arası 49 farklı tasarım ödülleri toplamayı başardı. Samsung’un kazandığı bu ödüller arasında profesyonel konseptten iletişime ve ambalaj tasarımlarına bir çok farklı kategori ve üstün ürün de yer alıyor.

Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan International Forum Design Awards sonuçları açıklandı. Toplam 49 farklı tasarım ödülünün sahibi olan Samsung Electronics bu alanda adeta bir rekor kırdı. Samsung, ödüllerin 35’ini üstün ürün, dördünü profesyonel konsept, yedisini iletişim, üçünü de ambalaj tasarımları kategorilerinde kazandı. Ödüller hakkında değerlendirmelerde bulunan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Samsung olarak daima daha iyisini üretmek için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti. “İnsanlara daha akıllı yaşam olanakları sunmak için geliştirdiğimiz çözümlerin karşılığını alması bizler için gurur verici” diye konuşan Kim, Samsung’un, tüketici ihtiyaçlarından hareketle ve durmaksızın devam eden inovasyon anlayışıyla tasarladığı ürünlerin bireylerin yaşam kalitesini artırdığına vurgu yaptı.

Samsung’un silindir biçiminde tasarladığı ve bazı parçaları sökülüp takılabilen masaüstü bilgisayarı ArtPC Pulse; altın kategori ödülü kazandı. İleri düzeyde genişletilebilen modül özellikli bilgisayar, metal bir kasaya sahip ve tüm butonlar ürünün arka kısmında yer alıyor. Ödül alan diğer bazı ürünler ise cep telefonu kategorisinde Galaxy S7, Galaxy C9 Pro ve akıllı saat Gear S3 oldu.

@HandeArpaligil