Test Merkezi (Silikon Vadisi) Ürünleri 7. Bölüm

Silikon Vadisi’nin ShowTV’de yayınlanan bu haftaki (22 Ocak) Test Merkezi ürün incelemelerinde yine birbirinden ilginç modeller bulunuyor.

Silikon Vadisi programının en ilgi çeken bölümlerinden biri de Test Merkezi bölümü… Birbirinden ilginç ürün ve modellerin incelendiği bu bölümde 22 Ocak haftasında VR ve Oyun dünyasına ait ürünler dikkat çekiyor.

Silikon Vadisi editör ve sunucuları Arda Meriç ve Dinçer Karaca‘nın incelediği bu bölümde piyasalara henüz çıkmış olan Sony Playstation VR, Samsung’un VR Gözlüğü yeni model Gear ve oyun dünyasının en üst ve performanslı bilgisayarlarını üreten Monster‘ın çok yeni oyun dizüstü bilgisayarı Monster Tulpar T7 V11.1.1 bizlerle oldu.

Zaman problemi yüzünden çok fazla vakit ayıramadığımız yukarıdaki bu ürünlerin detaylı (fiyat ve karşılaştırmalarıyla) incelemesini aşağıdaki Silikon Vadisi’nin YouTube kanalı içinde bulunan linklerden izleyebilir ve sorularınızı her zaman bizlere iletebilirsiniz.

Sony Playstation VR;

Samsung Gear VR;

Monster Tulpar T7 V11.1.1;

İyi seyirler…