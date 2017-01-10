Şimdi De Sıra Linkedin de

Linkedin de Rusya’dan kovuluyor

Rusya global şirketlere savaş açmış durumda ve geri adım atmaya niyeti de yok. Linkedin de Microsoft işletim sistemi, Facebook ve diğer sosyal ağ uygulamalarından sonra Rusya tarafından yasak yiyecek mi?

Rusya önce Microsoft işletim sisteminin kullanımını azaltmak için önce devlet kurumlarından bu yazılımı çıkarttı yerine de yerli işletim sistemini koydu. Sonrasında da sosyal ağ uygulamalarının verilerini ülkesinde tutma zorunluluğu koyarak verileri istediği zaman denetleyebilme isteğini belirtti. Bu kurala uymayanları da Rusya yasaklama yoluna gitti; bu hamle sonrasında Google ARGE ofisini kapattı, Facebook Rusya’da birinciliği yerel rakibine kaptırdı.

Sıra şimdi Linkedin de, Rusya Apple ve Google’dan, marketlerindeki LinkedIn uygulamasını kaldırmalarını istedi. Linkedin ile ilgili sizinle daha önce paylaştığımız haberde Rusya’nın Linkedin’den sunucusunu ülkesine taşımasını istemişti ama Linkedin bu talebe olumlu yanıt vermedi. Apple AppStore’dan Rusya bölgesi için Linkedin uygulamasını kaldıracağını bildirdi ama Google’dan henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmedi.

@HandeArpaligil