Snapchat bugün “World Lenses” adını verdiği yeni bir özellik duyurdu ve bu özellik yüzünüze değil etrafınıza yeni efektler getiriyor.

Snapchat’in platformundaki bu yeni özelliği ile şirketin artırılmış gerçeklik teknoloji konusundaki çalışmalarından birini daha görüyor. Bugünden itibaren uygulama içerisinde arka kamera açıkken ekrana basılı tuttuğunuzda üç boyutlu yeni lensler gelecek. Bu lenslerin arasında bulutlar, çiçekler, yüzen OMG gibi efektler yer alıyor. Şirketin açıklamasına göre bu lensler belirli aralıklarla değişecek.

Kullanmak istediğiniz lensi seçtikten sonra fotoğrafı ya da videoyu çekmeden önce telefonu etrafınızda gezdirebiliyorsunuz. Çekmek istediğiniz yere yerleştirdik sonra uygulama lensi gerçek dünyada var olan bir desen gibi algılıyor ve yaklaştıkça efekt büyüyor uzaklaştıkça da küçülüyor.

Diğer taraftan dün Facebook’un F8 geliştirici konferansı başladı ve Facebook’ta artırılmış gerçeklik konusunda ne kadar istekli olduğunu kanıtladı. Yani yakında Snapchat’in bu özelliğini Instagram, WhatsApp, Messenger ya da Facebook’un kendi uygulamasında görürsek şaşırmayın.