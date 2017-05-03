SoundCloud’da Çalma Listeleri Oluşturmak Artık Mümkün

SoundCloud bugün The Upload adını verdiği yeni bir özellik duyurdu ve bu özellik sayesinde çalma listeleri oluşturmak mümkün.

SoundCloud artık The Upload sayesinde kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını takip edecek ve algoritmik olarak yeni çalma listeleri önerecek. Bu özellik aslında bize çok yabancı bir şey değil. Spotify’da yer alan Haftalık Keşif özelliğim tam olarak bu işe yarıyor. The Upload bugünden itibaren servisin masaüstü versiyonunda Keşfet bölümünde, iOS ve Android uygulamalarında ise Arama bölümünde yer alacak.

The Upload ile Haftalık Keşif arasında iki büyük fark var. Birincisi The Upload çalma listesini son birkaç günde yüklenmiş müziklerden oluşturacak. Diğer bir fark ise The Upload tarafından oluşturulan listeler haftalık değil günlük olarak güncellenecek.

Şirketin son zamanlarda 175 milyon kullanıcısını paraya çevirme konusunda bazı problemler yaşadığı bilinen bir şey. Reklamsız ve çevrimdışı dinleme özelliğine sahip ücretli versiyonu istenen kişi sayısına bir türlü ulaşamadı. Platformda yaklaşık olarak 200 milyon civarında şarkı bulunuyor.