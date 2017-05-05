SpaceX 2019 Yılında İnternet Sağlayan Uydu Fırlatmayı Planlıyor

SpaceX’in en büyük planlarından bir tanesi Mars’a gitmek ancak bu Elon Musk’ın şirketinin Dünya’yı unuttuğu anlamına gelmiyor.

SpaceX dün geleceğe yönelik bazı planlarını açıkladı ve bu planların arasında Dünya yörüngesine internet servisi sağlayacak uydular gönderme var. Şirketin amacı 2019 yılında ilk uyduyu fırlatmak ve 2024’te ağın tamamen kullanılabilir hale gelmesi.

Hükümet Uydu İşleri Bölümü Başkan Yardımcısı Patricia Cooper yaptığı açıklamada şirketin bu yıl içerisinde bir prototipi fırlatmayı amaçladığını belirtti. Diğeri ise 2018’in ilk ayları içerisinde gönderilecek. Bu prototipler deneme amaçlı olacak. Eğer başarılı olurlarsa şirket 2019 yılında bir ağ oluşturmak için kolları sıvayacak.

Şirket 2024 yılına kadar uydular fırlatmaya devam edecek. Ağ tam kapasitesine ulaştığında Ka- ve Ku- bant frekanslarında çalışacak. Bu uydular şirketin Falcon 9 roketleri ile fırlatılacak ve bu sayede giderlerin bir kısmı kısılmış olacak.

Cooper, şirketin 4425 uydu fırlatmayı düşündüğünü ve bu uyduların yerden 1110 ile 1325 kilometre arasında konumlanacağını belirtti. Bu sayı biraz fazla çünkü şu anda Dünya etrafında dönmekte olan 1459 uydu bulunuyor ve şirket bunu 3’e katlamayı planlıyor. Bu da gelecek uzay görevlerinin fırlatmalarının daha zor hale gelmesi demek.