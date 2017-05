SpaceX, Falcon Heavy’nin Ana Motorunun Testini Gerçekleştirdi

SpaceX tarafından bugün yayınlanan videoda Falcon Heavy’nin ana roketinin ilk büyük ateşleme testini gerçekleştirdi. Şirket iticinin motorlarını tam güçte çalıştırdı ve bu test başarılı oldu. Test şirketin test alanı olan Texas’ın McGregor kentinde gerçekleştirildi. Bir sonraki test ise yaz aylarının sonunda olacak.

Falcon heavy roketi kabaca Falcon 9 roketlerinin bir araya getirilmesinden oluşuyor diyebiliriz. 3 adet Falcon 9 roketinin motorlarının bir araya gelmesi ile oluşan bu roket Falcon 9’dan daha fazla itiş gücü ve taşıma kapasitesine sahip. Falcon Heavy tek maşına yaklaşık 69 tonluk yükü Dünya yörüngesine 17 tonluk yükü ise Mars’a taşıyabiliyor. Falcon 9 ise Dünya yörüngesine ancak 22 ton çıkarabiliyor.

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG

— SpaceX (@SpaceX) May 9, 2017