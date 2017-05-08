Spotify, Apple ve Google’ı Avrupa Birliğine Şikayet Etti

Apple ve Google teknoloji sektörünün iki büyük devi ancak Spotify’ın mektubuna göre bu iki firmada bu gücünü kötüye kullanıyor.

Avrupa’nın önemli teknoloji firmalarından polan Spotify, Deezer ve Almanya merkezli girişim Rocket Internet yöneticileri Avrupa Birliği’ne büyük teknoloji firmalarının markette bulundukları pozisyonlarını kötü yönde kullandıklarını dile getiren bir mektup yazdı.

Yöneticiler Apple ve Google’ın eşit rekabet şartlarını ihlal ettiklerini, kendi uygulamalarını uygulama marketlerinde kısıtladıklarını dile getirdi. Bu mektupta şirketlerin kendi uygulamalarının müşteri bilgilerini çok kısıtlı bir şekilde tutabildiğini ancak Apple ve Google gibi market sahiplerinin kendi uygulamalarında bu tarz kısıtlamaları yapmadığı yer aldı.

Mektupta Google ve Apple’ın adı direkt olarak yer almasa da büyük online platformlar tabiri ile neyin kast edildiği çok açık. Yöneticiler eşit rekabet şartlarının oluşabilmesi için Apple ve Google’ın ya kendi uygulamalarında şartlarda olması gerektiğini ya da kendi uygulamalarının da Apple ve Google uygulamaları ile aynı şekilde çalışması gerektiğini belirtti. Mektubu Spotify CEO’su Daniel Ek ve kurucularından Martin Lorentzon, Deezer CEO’su Hans-Holger Albrecht ve kurucusu Daniel Marhely ile Rocket Internet CEO’su Oliver Samwer’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi imzaladı.