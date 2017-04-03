Teknolojik Ve Güvenli Gulet Kiralama

TEKNOLOJİK VE GELENEKSEL GULET KİRALAMA

Türkiye ve Yunan adaları, gulet olarak adlandırılan ilginç fakat klasik tarzda yatların ilk olarak kullanılmaya başlandığı kıyılardır. Gulet kiralama, Türkiye’de özel bir tatil planlayan aileler, çiftler, arkadaşlar ve gruplar için en mükemmel tatil yollarından biri haline geliyor. Gulet denilen tekneler maun, tik ve çam ağacından yapılmaktadır. Guletin kalitesini belirleyen faktörler, üretildiği ağacın cinsi ve işçiliktir. Gulet tanımı ilk olarak Bodrum kasabasında ortaya çıkmıştır. Bodrum’da yapılan guletleri görmek için birçok tersaneyi ziyaret edilebilirsiniz. Guletleri motoryatlardan, yelkenli yatlardan, motorsailer ya da katamarandan çok gezginler için daha cazip kılan şey doğal yapısı ve özgürlük hissi sunmasıdır. Mavi yolculuk rotalarını kendiniz belirleyebilirsiniz. İster Göcek, Fethiye, Marmaris, Hisarönü gibi ülkemizde yeşille maviyi buluşturan koylarda gezebilir, ister Santorini, Symi, Mykonos, Rodos, Kos gibi Yunan adalarında farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Bunlara ilave olarak alternatif kültürleri tanımanın, antik yerleri ziyaret etmenin, yemyeşil ormanlarda yürüyüş yapmanın keyfine varacaksınız. Daha hareketli bir tatil geçirmeyi planlıyorsanız su oyuncaklarıyla eğlenerek, berrak sularda yüzerek veya snorkel ile dalıp denizen altını keşfederek vaktinizi değerlendirebilirsiniz.

Gulet kiralama düşünceniz varsa öncelikle hangi tarihte mavi yolculuğa çıkmak istediğinizi, kişi sayınızı ve bütçenizi belirlemeniz gerekir. www.turkyacht.com websitemizde size uygun olan tekneleri bulup, inceleyebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda gitmek istediğiniz rotalarla ilgili bilgi alabilir ve bütçenize en uygun yatı kolaylıkla seçme fırsatına sahip olabilirsiniz.

GULET KİRALAMA

Bu yaz gulet kiralayıp Ege’nin, Akdeniz’in ve hatta Yunan Adaları’nın keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Eğer bu fikir kulağınıza hoş geliyorsa gulet kiralama ile ilgili size bazı tavsiyelerimiz var:

Öncelikle size ait bir gulet ile tatil yapabilmek için birlikte seyahat edebileceğiniz kafa dengi bir grup kurmakla planlamaya başlayabilirsiniz.

Bir sonraki adımda mavi tura kaç kişi katılacağınıza karar vermeniz ve kişi başı günlük ne kadar bütçe ayırabileceğinizi belirlemek olmalıdır.

Üçüncü adımda gitmek istediğiniz rotayı belirledikten ya da deneyimli ekibimizin belirlediği rotalardan seçiminizi yaptıktan sonra gulet seçiminiz oldukça kolaylaşacaktır.

Turkyacht.com websitemizden standart, lüks ya da delüks guletlerimizden birini bütçenize göre seçebilirsiniz.

Nisan ayından başlayıp Ekim ayı sonuna kadar Mavi yolculuk programı yapabilir, gulet kiralayabilirsiniz. Ülkemizde mavi yolculuğa olan ilginin her yıl katlanarak artmaktadır. Bu sebeple erken rezervasyon yapmanızı ve tatilinizi riske atmamanızı öneriyoruz.

Guletlerimiz, farklı kabin sayılarına sahip olup, her kabinde ayrı tuvalet, banyo ve lavabo mevcuttur. Kabinler genellikle master kabin olup, double yatak kapasitesine sahiptir.

Guletlerimizde sevdiklerinizle birlikte, usta aşçılarımızın eşsiz yemekleri ve Ege’nin leziz mezeleriyle damağınız şenlenirken, berrak denizin, parlak güneşin, huzurun, kuş seslerinin, gün batımlarının keyfine varmak isterseniz sizleri de Turkyacht ayrıcalığı ile mavi yolculuğa davet ediyoruz. www.turkyacht.com websitemizde zevkinize ve bütçenize uygun olan guleti bulup, detaylarını inceleyebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.